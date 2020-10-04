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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رئيس «قضايا الدولة» يهنئ السيسي ووزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:46 م
السيسي
السيسي
حسام محفوظ
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هنأ المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة ومستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة - في برقية تهنئة اليوم الأحد - أن حرب أكتوبر هو حرب العزة والكرامة ذلك النصر الذي أكد للعالم أن جيش مصر خير أجناد الأرض كما قال عنه رسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام حتى قيام الساعة.

واختتم التهنئة: "نسأل الله عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الانتصارات في كل المجالات، حفظ الله مصر من كل سوء وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والسلم والتنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

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