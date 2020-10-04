«الأعلى للإعلام» يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

هنَّأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة.وأكد المجلس أن الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة هذا العام، يجيء في ظروف استثنائية تستدعي تسليط الأضواء على أهم إنجازات الحرب، وهي التحام الشعب وراء قواته المسلحة، ليس لاسترداد سيناء فقط، ولكن لرفض الهزيمة بكل أشكالها وصورها، وإحياء روح التحدي والعزيمة والإصرار ومواجهة الصعاب والتحديات.وقال المجلس: «كان إبداع العقول المصرية أهم الأسلحة للتغلب على التفوق النسبي للعدو الإسرائيلي في الأسلحة والعتاد، وإيجاد حلول مصرية عبقرية قلبت الموازين لصالح مصر».وأشار إلى أنها «مناسبة عظيمة لإحياء روح الإبداع المصرية في الوقت الراهن لمواجهة وسائل الحروب غير التقليدية التي تواجهها البلاد متمثلة في الدعاية المضادة ومحاولة تشويه كل ما يحدث في مصر، وهو ما يستدعي تحفيز الطاقات الإبداعية للشباب المصري، للمشاركة في التصدي لكل صور حروب الجيل الرابع، خصوصًا وأنهم الأقدر على المواجهة ويمتلكون القدرات العلمية والعملية التي تؤهلهم لذلك».وأضاف أن التحام عنصري الأمة في حرب أكتوبر وامتزاج دمائهما الطاهرة دفاعًا عن التراب الوطني، ما زال يشكل حائط الصد ضد دعاوى الفرقة والتشرذم، وكان سلاحًا فعالًا آخر واجه به المصريون صفًا واحدًا محاولات شق الصف وافتعال الفتن والأزمات، وتحطيم محاولات أهل الشر والجماعة الإرهابية النفاذ إلى نسيج الوطني الملتحم.وأكد ضرورة ربط الحدث العظيم بأجيال الشباب وتوريثهم المعاني النبيلة والقيم الأصيلة التي تحلى بها المصريون وقت الأزمة الكبرى، وما أحوجنا في الظروف الراهنة أن نعيد إيقاظ دروس حرب أكتوبر في النفوس والعقول والقلوب، والإيمان الكامل بأن شبابنا تواق لمزيد من الأعمال الفنية العظيمة التي تذكرهم بأمجاد آبائهم وأجدادهم وإحياء القوى الناعمة المصرية التي رفعت القيم المصرية وعظمت دورها ومكانتها.ودعا المجلس إلى فتح المتاحف والأماكن التي تحوي ذكريات الحرب مجانًا للشباب والزيارات، ليكون يوم السادس من أكتوبر عيدًا مصريًا أصيلًا وأن تعزف الموسيقات العسكرية في الميادين والشوارع، والاحتفاء بعائلات الشهداء الذين زادوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن الوطن ضد إسرائيل والإرهاب.وشدد على أنها مناسبة قوية للرد على شائعات الجهات المعادية بالحقائق والمعلومات ونشرها على نطاق واسع لإسكات الأصوات الشاردة، فلن يقبل مصري غيور على وطنه، التقليل من قيمة الانتصار، الذي رفع كرامة مصر وكبرياءها في السماء.