أذربيجان تهدد بتدمير أهدافًا عسكرية في أرمينيا

هدد مساعد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الأحد، بتدمير أهدافا عسكرية في أرمينيا تطلق يريفان منها النار على مدن أذربيجانية، فيما نددت تركيا بما وصفته بـ"هجوم أرمينيا" على مدينة غنجه الأذرية.وقالت أذربيجان في وقت سابق إن مدنيين قتلا في غنجة، ثاني أكبر مدن البلاد بسبب قصف صاروخي أرميني، ونفت يريفان شن هذا الهجوم.يأتي ذلك فيما نددت تركيا بما وصفته بـ"هجوم أرمينيا" على مدينة غنجه، وأكدت مجددًا دعمها لحق أذربيجان في الدفاع عن نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليا.وقالت وزارة الخارجية التركية "هجمات أرمينيا التي استهدفت مدنيين في غنجة.. إظهار جديد لسلوك أرمينيا المخالف للقانون، نحن نستنكر هذه الهجمات".وقالت أذربيجان، اليوم الأحد، إن قوات أرمينية قصفت مدينة غنجة، ثاني أكبر مدنها، في تصعيد للحرب التي اندلعت قبل أسبوع في منطقة جنوب القوقاز. ونفت أرمينيا تصويب نيران "من أي نوع" باتجاه أذربيجان.وتصاعدت حدة القتال، الذي اندلع قبل أسبوع، بين قوات أذربيجان وقوات من الأرمن على مدى اليومين الماضيين وامتد إلى خارج الإقليم المنشق.