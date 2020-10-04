«التعليم» تؤجل احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، تأجيل احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، حتى ظهر الغد الإثنين.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قرار التأجيل جاء لارتباط الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم باجتماعات خارجية اليوم.وتعقد الاحتفالية، بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات الوزارة.