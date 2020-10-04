ارتفاع قتلى مرتزقة أردوغان في أذربيجان إلى 72

تواصل حصيلة الخسائر البشرية في صفوف مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة ارتفاعها على خلفية مشاركتها الرئيسية إلى جانب أذربيجان في المعارك الدائرة ضمن إقليم ناغورنو كاراباخ ضد أرمينيا.وارتفع تعداد القتلى من المرتزقة إلى 72 قتيلا منذ زجهم في الصفوف الأولى من قبل الحكومة التركية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.وتنوي الحكومة التركية إرسال دفعة جديدة من المقاتلين السوريين إلى أذربيجان، إذ من المرتقب وصول المئات خلال الساعات والأيام القليلة القادمة.وأشار المرصد السوري، أمس، إلى مواصلة الشركات الأمنية التركية والمخابرات التركية عمليات نقل وتدريب أعداد كبيرة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا للقتال في أذربيجان، حيث ارتفع تعداد العناصر الواصلين إلى هناك لنحو 1200 مقاتل، غالبيتهم من المكون التركماني السوري.