5 قطاعات تهوي ببورصة قطر

هبطت أسهم ومؤشرات بورصة قطر، لدى إغلاق أولى تداولات الأسبوع، اليوم الأحد، بدعم من هبوط كبير لأسهم 5 قطاعات رئيسية.وتراجع المؤشر العام لسوق قطر المالي بنسبة 0.52% خاسرًا 52.39 نقطة ليغلق عند مستوى 9953.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 266.6 مليون سهم بقيمة 500.2 مليون ريال عبر تنفيذ 8903 صفقة، وتراجع 29 سهمًا، وارتفع 15 سهمًا، واستقر سهمان، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.81%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%.وفي سياق متصل، أعلن مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، عن عقد اجتماع، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر، لمناقشة وإعتماد البيانات المالية للربع الثالث من عام 2020 والمنتهية في 30 سبتمبر الجاري.وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.