نائب كردي ينتقد تدخلات أردوغان في الحرب ضد أرمينيا

انتقد نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الأكراد في تركيا، موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيال أرمينيا، وخطاب الحرب تجاه الصراع الأذري الأرميني، بدلًا من سياسات التهدئة.وقال جارو بايلان، كانت حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، مؤيدة للحرب بشكل علني في التوتر بين جارتينا أذربيجان وأرمينيا، تقوم الحكومة بالدعاية للحرب، من خلال دعمها العلني للحرب، وخطابها العدائي العلني ضد الدولة الأرمينية، وضرورة التفاوض وعدم الصراع بين البلدين.وأشار بايلان، وهو نائب في البرلمان، وفق لقناة العربية الإخبارية، إلى أن القوانين المحلية والدولية تحظر أي نوع من أنواع الدعاية الحربية، مضيفًا: "يرتكب المسئولون الحكوميون جريمة من خلال الدعاية الحربية".وأضاف: "لطالما دافع حزب الشعوب الديمقراطي، وممثلوه عن السلام، لقد دافعت أنا وأصدقائي دائمًا، وسنواصل الدفاع عن السلام، من خلال الوقوف ضد الحرب، في جميع مجالات الحياة والسياسة، على الصعيدين المحلي والخارجي".