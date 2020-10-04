رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب كردي ينتقد تدخلات أردوغان في الحرب ضد أرمينيا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
طباعة
انتقد نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الأكراد في تركيا، موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيال أرمينيا، وخطاب الحرب تجاه الصراع الأذري الأرميني، بدلًا من سياسات التهدئة.

وقال جارو بايلان، كانت حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، مؤيدة للحرب بشكل علني في التوتر بين جارتينا أذربيجان وأرمينيا، تقوم الحكومة بالدعاية للحرب، من خلال دعمها العلني للحرب، وخطابها العدائي العلني ضد الدولة الأرمينية، وضرورة التفاوض وعدم الصراع بين البلدين.

وأشار بايلان، وهو نائب في البرلمان، وفق لقناة العربية الإخبارية، إلى أن القوانين المحلية والدولية تحظر أي نوع من أنواع الدعاية الحربية، مضيفًا: "يرتكب المسئولون الحكوميون جريمة من خلال الدعاية الحربية".

وأضاف: "لطالما دافع حزب الشعوب الديمقراطي، وممثلوه عن السلام، لقد دافعت أنا وأصدقائي دائمًا، وسنواصل الدفاع عن السلام، من خلال الوقوف ضد الحرب، في جميع مجالات الحياة والسياسة، على الصعيدين المحلي والخارجي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«جرائم جنسية».. «مؤسسة موزة» تستغل السوريات مقابل المساعدات

إجازات شهر أكتوبر بالتاريخ واليوم

«ضبطهما متلبسين».. تاجر يذبح زوجته وعشيقها فى قرية جرفس بالفيوم

والد محمد علي يكشف حقيقة تهديد أولاد المقاول الهارب بالخطف والقتل

الصور

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

image description

نجوم الفن في حفل افتتاح جاليري ريهام العدل

image description

بيراميدز يواصل انتصاراته بثلاثية المقاصة

image description

محافظ دمياط تناقش أزمة الصرف الصحي في القرى

image description

محافظ دمياط تهدي السكرتير المساعد درع المحافظة

الأكثر قراءة

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

تسريب صوتي لابنة المقاول محمد علي تسب جدها وجدتها: «مهزأين»

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

أول رد من محمد صلاح بعد أنباء إصابته بـ فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

طاقم الفضائية الدولية يستخدم الأكياس البلاستيكية للعثور على تسرب الهواء

نيوكاسل يفوز على بيرنلى 3- 1 بالدورى الإنجليزى

جريميو يتعادل مع إنترناسيونال فى مباراة قمة بالدورى البرازيلى

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 4-10-2020

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

مكتبة القاهرة تستعرض «بطولات أكتوبر» بالهناجر.. غدًا

احتفالية كبرى بمولد أحمد عبدالمعطى حجازى في بيت الشعر

الليلة.. ندوة «التحول الرقمى لتعليم الموسيقى والباليه»

غدا.. انطلاق برنامج الإنتاج الثقافى لشهر أكتوبر بساحة الهناجر