البرازيل تسجل 599 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أنها سجلت 599 وفاة و26310 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" يبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن أربعة ملايين و906 آلاف و833 حالة إصابة و145987 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.