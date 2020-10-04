رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 599 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:05 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
طباعة
ذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أنها سجلت 599 وفاة و26310 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" يبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن أربعة ملايين و906 آلاف و833 حالة إصابة و145987 وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علماء الفلك وإصابة ترامب بكورونا.. هل تكتمل «النبوءة» المأساوية؟

«القاهرة»: إعفاء كبار السن من ثمن تذاكر النقل العام

والد محمد علي يكشف حقيقة تهديد أولاد المقاول الهارب بالخطف والقتل

النقل: تذاكر كبار السن مجانًا فى السكة الحديد والمترو

الصور

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

image description

نجوم الفن في حفل افتتاح جاليري ريهام العدل

image description

بيراميدز يواصل انتصاراته بثلاثية المقاصة

image description

محافظ دمياط تناقش أزمة الصرف الصحي في القرى

image description

محافظ دمياط تهدي السكرتير المساعد درع المحافظة

الأكثر قراءة

تسريب صوتي لابنة المقاول محمد علي تسب جدها وجدتها: «مهزأين»

أول رد من محمد صلاح بعد أنباء إصابته بـ فيروس كورونا

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

مساعد وزير الرياضة يستقبل لاعبة التنس ميار شريف

جريميو يتعادل مع إنترناسيونال فى مباراة قمة بالدورى البرازيلى

نيوكاسل يفوز على بيرنلى 3-1 بالدورى الإنجليزى

بعد انتشار «التعلم عن بُعد».. خبير: التكنولوجيا قادمة بقوة

أيام زمان

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

«اغتيال والدى سبب لى صدمة كبيرة».. اعترافات كاميليا السادات

أغرب أغنيات فايزة أحمد.. تسببت في استجواب برلماني ومنعت من الإذاعة بالأردن

حيلة شيخ النواب «سيد جلال» لإجبار الحكومة على إلغاء الدعارة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

خلف جابر والبشبيشى وحسنى يتألقون فى أمسية بيت الشعر بالأقصر

مكتبة القاهرة تستعرض «بطولات أكتوبر» بالهناجر.. غدًا

«تجديف فى حق الجذور» أحدث مؤلفات الروائى الليبى إبراهيم الكونى

غدا.. انطلاق برنامج الإنتاج الثقافى لشهر أكتوبر بساحة الهناجر