سعر اليورو اليوم الأحد 4-10-2020 فى البنوك المصرية
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:20 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الأحد 4-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك عودة والبنك المصري لتنمية الصادرات، مقابل تراجع سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
وانخفض سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.58، وفي المصرف المتحد تراجع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.54، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل اليورو للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.58، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.56، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل للشراء 18.40 جنيه وللييع 18.58.
وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك عودة والبنك المصري لتنمية الصادرات، مقابل تراجع سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
وانخفض سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.58، وفي المصرف المتحد تراجع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.54، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل اليورو للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.58، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.56، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل للشراء 18.40 جنيه وللييع 18.58.
سعر اليورو اليوم الأحد 4-10-2020 في البنوك المصرية
وفي البنك المركزي المصري ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.60، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.58، أما في بنك مصر إيران التنمية فسجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.69.