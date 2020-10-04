سعر اليورو اليوم الأحد 4-10-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الأحد 4-10-2020 في البنوك المصرية

وفي البنك المركزي المصري ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.60، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.58، أما في بنك مصر إيران التنمية فسجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.69.



أسعار اليورو وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.61، وفي بنك مصر استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.59، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.59، وفي اللبنك الاهلي المصري سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.59، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.65، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.60.

