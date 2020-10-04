تعرف على حظوظ «باتشيكو» مع القلعة البيضاء

استطاع البرتغالي جايمي باتشيكو الذي تولى المسئولية الفنية للفريق الأبيض الزمالك أن يخطف الأنظار خلال المباراة الأول التي خاضها أمام المصري، حيث أدار المباراة باحترافية عالية.وبعيدًا عن فنيات المدرب الكبير، يمكن لطالع برجه أن يتنبأ بحظوظ المدرب البرتغالي مع القلعة البيضاء."جايمي باتشيكو"‏ من مواليد 22 يوليو 1958، حيث ينتمي لبرج السرطان، والذي يظهر بمظهر الشخص الحازم وقوي الشخصيّة على الرغم من كونه لطيفًا ورقيقًا للغاية من الداخل.ويمتلك مولود برج السرطان، شخصية معطائة، ومُتسامحة، حيث يمكنه قضاء وقت ممتع، ويعرف كيف يكون مضحكًا.يكون مرتاحًا بشكل أكبر عند تواجده في عمل يُقدر مجهوده ويمنحه القدر الكافي من المال، وإلّا قد يتخلّى عنه.«حظوظ باتشيكو»وتوقعت خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي لمواليد برج السرطان، بالمزيد من التعثرات في الحياة العملية، الأمر الذي قد يشكل صعوبة في حصد اللقب السادس من دوري أبطال أفريقيا.كما توقعت خبيرة الأبراج، أن النجاح في الحياة بشكل عام يحتاج للكثير من الجهد بالإضافة إلى الصبر.