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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ريهام نبيل تعود إلى التمثيل في «ضى القمر» بعد غياب 6 سنوات

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:16 م
الفنانة ريهام نبيل
الفنانة ريهام نبيل
حسين الجندي
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تعود الفنانة الشابة ريهام نبيل إلى شاشة التليفزيون من خلال مشاركتها فى حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" الذي تعرض حلقاته حاليًا على قناة dmc، وذلك بعد ابتعادها عن التمثيل والوسط الفنى لمدة 6 سنوات، منذ مشاركتها فى فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب والذى تم عرضه فى عام 2014.

وكشفت ريهام فى تصريحات صحفية، عن أن سبب غيابها طوال الـ6 سنوات وانقطاعها عن الوسط الفنى كان بسبب أزمة نفسية تعرضت لها بعد وفاة شقيقها أحمد بشكل مفاجىء فى عمر الـ26 سنة مشيرة إلى أنها تأثرت كثيرًا وكانت موجوعة ولم تستطع العمل أو القيام بأى شىء.

وتابعت ريهام أنها افتقدت مدير أعمالها أيضًا حيث كان ظهرها وسندها فى المجال، مضيفة أن وفاته كسرتها لأنها كانت تشاركه كل تفاصيل عملها والأدوار التي تختارها، لافتة إلى أنها حاولت العودة للعمل وعندما عادت بالفعل وقدمت مشاهد جيدة شعرت بأنها ينقصها الروح والسند والدعم.

وعن مشاركتها فى حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" أوضحت ريهام: "وافقت على تجسيد دور نورا الذى يحمل طابع الشر، لأن هذه النوعية من الأدوار تعطى الممثل مساحة أكبر للتمثيل وإظهار إمكانياته، وهذا مختلف عن الأدوار الطيبة التى يكون لها أدواتها أيضًا ولكن ليس بنفس المساحة، هذا بالإضافة إلى أننى كنت من الجمهور الذي تابع حكايات المسلسل التي عرضت على مدار الأسابيع الماضية".

"ضى القمر" هي الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا"، ومن إخراج أحمد حسن، وبطولة كندة علوش ومحمد شاهين ومحمد علاء، وزينب غريب، وتناقش الحكاية ظاهرة التلقيح الصناعى للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التى تواجههم، وذلك من خلال قصص مختلفة.

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