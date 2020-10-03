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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة رئيس قرية الشعراء بدمياط للتحقيق لتقصيره فى مهام عمله

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:03 م
جولة ميدانية بمدينة
جولة ميدانية بمدينة دمياط
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أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، جولة ميدانية بمدينة دمياط استهلتها بتفقد شارع صلاح سالم وذلك بمرافقة حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتابعت المحافظ الأعمال الجارية لاستكمال عملية التطوير التى بدأت بشارع وميدان صلاح سالم منذ شهرين وكذا بحث عدد من الشكاوى الواردة من بعض سكان المنطقة، إذ أكدت على إنشاء الأرصفة الجانبية بالبلدورات وبلاطات الإنترلوك وفقًا للمخطط العام للشارع، وكذلك مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنقل حنفيات إطفاء الحريق التي تتعارض مع تخطيط الطريق إلى مكان مناسب ووضع حل نهائي لمشكلة الصرف الصحي بالمنطقة وبالشعراء، مؤكدة على تنفيذ عمليات الرصف بالأسفلت فور نهو تلك الأعمال.

وقد تابعت محافظ دمياط أيضًا أعمال تطوير طريق الشعراء بما يتضمنه من إنشاء أرصفة جانبية ورصف الطريق بالأسفلت، حيث أمرت بعمل دراسة فورية لتوسعة الطريق وربطه بشارع صلاح سالم مؤكدة على تثبيت البلدورات بأسلوب فنى وهندسى سليم ومراعاة طبيعة الطريق.

وخلال زيارتها لطريق الدكتور علي مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" بالشعراء أبدت الدكتورة منال عوض استيائها الشديد من تراكم القمامة بالمنطقة وبجوار مركز سعد الطبي، حيث شددت على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالمعدات اللازمة لرفع تلك تجمعات القمامة وإحاطة الأرض المجاورة للمركز بسور من الجمالون كما قررت تحويل رئيس الوحدة المحلية بقرية الشعراء للشئون القانونية للتحقيق لتقصيره في مهام عمله، وفي سياق متصل، تابعت المحافظ جميع الخطوات الخاصة بإنشاء شبكة صرف مياه الأمطار بالمنطقة طبقًا لبنود خطة التطوير، إذ أكدت على مراعاة المناسيب الخاصة بذلك لمنع تجمع وتراكم المياه.

وقد التقت محافظ دمياط خلال الجولة بعدد من الأهالى واستمعت إلى شكواهم ومطالبهم، إذ أكدت أنه ستتم دراسة كل المقترحات والمطالب مع الجهات المعنية لبحث إمكانية تنفيذها فورًا.

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