علماء الفلك وإصابة ترامب بكورونا.. هل تكتمل «النبوءة» المأساوية؟

- بسنت يوسف

- العرّافة البلغارية "بابا فانغا"

- خبيرة الأبراج عبير فؤاد

- ليلى عبد اللطيف

شهد عام 2020 الكثير من الأحداث والتطورات على المسرح العالمي، كان من أبرزها تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي هدد حياة الملايين من المواطنين حول العالم، فضلا عن تسببه في قرابة مليون وفاة، وضرب عددا من المشاهير وكبار السياسيين، وعلى رأسهم رئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترامب، وزاد من غرابة الأمر أن عددا من خبراء الفلك والمنجمين تنبأوا بتلك الأحداث، كانت أشهرهم بسنت يوسف.في ليلة رأس السنة 2019، توقعت يوسف عبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "إم بي سي مصر" مرور رئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترامب بعارض صحي بقولها: "ترامب لديه فرصة للفوز مجددا بشرط عدم حدوث عارض صحي قوي له، لأنه من المحتمل أن يمر دونالد ترامب بأزمة صحية"، فيما أوضحت أنه قد يمر بعارض صحي يخص "المخ أو الحالة الذهنية"، وأن اقتران ملوك وعمالقة الفلك "زحل والمشترى" في ديسمبر 2020، دوما ما ينهي فترة الرئيس الأمريكي الموجود حاليا "دونالد ترامب".في مقال نشرته صحيفة "ليفانت نيوز" البريطانية، عن ما ذكرته العرافة "بابا فانغا"، بلغارية الجنسية، حول ما توقعته قبل وفاتها، حيث وصفت رئيس أمريكا الحالي، وهو ترامب قائلة: "الرجل الأشقر سيصاب بمرض غامض سيجعله أصم وسيعاني من صدمة دماغية"، ولم يكن ذلك هو الحدث الغريب الوحيد وكان الأغرب بأنها وصفت لون شعره على رغم من أنها كانت كفيفة.في بداية أيام السنة الجديدة استضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" الذي يبث من فضائية "صدى البلد" خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي تناولت هي الأخرى تنبؤات تحكي ما يحدث الآن، وأن أمريكا ستشهد أزمات وصراعات كبرى، مضيفة أنه سيكون عام 2020 نهاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.تناولت هى الأخرى بعضا من التوقعات حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي ترامب في أبريل الماضي، أي قبل إصابته بـ7 أشهر، وفق تصريحها لجريدة "الجرس" اللبنانية قائلة: "إن الخطر ما زال يحوم حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الناحية الصحية 2020- 2021".