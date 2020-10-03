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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية شبرا الشمالية تستأنف الأنشطة الكنسية وخدمة مدارس الأحد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:57 م
الكنسية
الكنسية
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
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تستأنف إيبارشية شبرا الشمالية، اليوم السبت، عودة الخدمات والأنشطة الكنسية على مستوي كنائس الإيبارشية.

وأعلن الأنبا أنجليوس، أسقف عام شبرا الشمالية، في بيان له، عن عودة خدمة مدارس الأحد على مستوى كنائس شبرا، بعد طول فترة الامتناع بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه سيكون هناك نظام موحد في جميع كنائس الإيبارشية للمراحل المختلفة على مدار الأسبوع، مشيرًا إلى أن عودة مدارس الأحد تبدأ في السادسة وتنتهي في السابعة مساءً.

وشدد على ضرورة الاتزام بالإجراءات الاحترازية، من تباعد المسافات وارتداء كمامة لمن هم أكبر من 12 عامًا، بالإضافة إلى عدم حضور كل من له عرض أو شكوى مرضية.

جدير بالذكر أنه أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، عن استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد بنسبة 50%.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.

وأضاف البيان: على أن يتولى الآباء المطارنة والأساقفة، كل في إيبارشيته، تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.

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