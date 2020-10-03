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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المحافظين الكندى يرشح نائبًا مصريًا فى الانتخابات البرلمانية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:30 م
النائب شريف سبعاوي
النائب شريف سبعاوي
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اختار حزب المحافظين الكندي في مقاطعة أونتاريو النائب من أصل مصري شريف سبعاوي لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة في المقاطعة في عام 2022، ليؤكد تجديد ثقة رئيس وزراء حكومة المقاطعة، دوج فورد، فيه للدورة الثانية على التوالي.

وأعرب النائب شريف سبعاوي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت - عن سعادته لترشيح الحزب للانتخابات القادمة وهو ما يعتبر بمثابة تجديد ثقة من القيادة السياسية للحزب للأعضاء، لافتا إلى أن الترشيح دليل على أداء الحكومة الحالية المتميز خلال الفترة الماضية، وخاصة طريقة تعاملها مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وهو ما ثبت بشهادة أحزاب المعارضة.

وأوضح نائب وزير السياحة في أونتاريو أن المقاطعة الرئيسية في كندا تم اختيارها من قبل منظمة الصحة العالمية ضمن أفضل عشر حكومات في العالم في مواجهة جائحة كورونا.

يذكر أن النائب شريف سبعاوي كان قد فاز بالانتخابات الماضية في دائرة (مسيساجا ايرن ميلز) في عام 2018 بعد أن حصل على 22 ألف صوت، وهو أول نائب برلماني منتخب من أصول مصرية في تاريخ كندا. وتنظم المقاطعة انتخابات برلمانية كل أربع سنوات، لاختيار 122 نائبا.

وتعتبر مقاطعة أونتاريو أكثر مقاطعات كندا سكانا، حيث يبلغ تعدادها نحو نصف عدد سكان كندا، وهي القاطرة الرئيسية لاقتصاد كندا.

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