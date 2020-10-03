حكيم نجم احتفالية المنصة (صور)

يعشق حكيم بلده ويصر على التواجد في جميع الاحتفالات الوطنية والجمهور دائما ما يردد أغنياته في كل المناسبات، ولذلك كان نجم احتفالية المنصة التي أقيمت في ذكرى أكتوبر المجيدة وأشعل حكيم حماس الآلاف من الجمهور بمختلف الأعمار وظل الجميع يرقص ويغني مع حكيم منذ صعوده المسرح حتى مغادرته.

وقدم حكيم 4 أغنيات وطنية، كما حرص على تهنئة الشعب بذكرى أكتوبر ووصفه بأنه يوم الكرامة والوحدة والتي حققت العزة للشعب المصري، وحث المصريين على التماسك والحفاظ على بلدهم من قوى الشر، وضرورة الالتفاف خلف الدولة بكل مؤسساتها .