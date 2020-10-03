مقتل إرهابيين وتدمير 30 وكرًا لداعش في ديالى العراقية

أعلنت القوات المسلحة العراقية مقتل إرهابيين وتدمير 30 وكرا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى.وقال اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم السبت- إن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من قتل عنصرين من (داعش) وتدمير 30 وكرا، بعضها تحت الأرض، في مناطق حوض العظيم بديالى، وذلك في إطار العمليات المستمرة منذ أيام لملاحقة بقايا التنظيم وتجفيف منابع تمويله في المناطق الوعرة وغيرها من الأماكن.وأضاف اللواء رسول أن هذه العملية جاءت بغطاء جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي.