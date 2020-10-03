هولندا: إصابات كورونا تتخطى 133 ألفًا والوفيات 6482

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 133 ألفا و166 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت العاصمة أمستردام، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 6482، وتعافى من المرض حتى الآن 4207 من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 31 أسبوعا.