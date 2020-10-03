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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا: إصابات كورونا تتخطى 133 ألفًا والوفيات 6482

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:18 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 133 ألفا و166 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت العاصمة أمستردام، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 6482، وتعافى من المرض حتى الآن 4207 من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 31 أسبوعا.

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