لم تكتفي بالسوريين.. تركيا تجند مرتزقة ليبيين لحساب أذربيجان

كشف مصدر أمني ليبي عن تفاصيل اجتماع عقد في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، في طرابلس، بين ضباط من المخابرات ووزارة الدفاع التركية وعدد من قيادات الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق لنفس الغرض.وقال المصدر، إن الضباط الأتراك طلبوا في اجتماعهم مع قيادات الميليشيات ترشيح مقاتلين ليبيين متخصصين في سلاح "الكورنيت" والقنص، على ألا يتجاوز عددهم كمرحلة أولى 50 مقاتلا لنقلهم إلى أذربيجان مقابل 5000 دولار شهريا تمنح للمقاتل الليبي تدفعها حكومة أذربيجان وتسلم لهم عن طريق عناصر تركية، وفقا لقناة "العربية".وفي ظل الصمت التركى حيال تلك الأنباء، أكدت مصادر كثيرة أنباء نقل المرتزقة عن طريق شركات أمنية تركية إلى "قرة باخ" لمساندة أذربيجان.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن في وقت سابق من اليوم، مقتل 28 من المرتزقة السوريين موالين لها على الأقل، كانوا يقاتلون مع القوات الأذربيجانية في "قرة باخ"، منذ بدأ المواجهات مع القوات الأرمينية.وينتمي القتلى إلى فصائل موالية لأنقرة تنتشر في مناطق نفوذها، خصوصا في شمال محافظة حلب، ويتحدر غالبيتهم من المكون التركماني، وهم من بين أكثر من 850 مقاتلا سوريا نقلتهم تركيا إلى المنطقة المتنازع عليها منذ الأسبوع الماضي.وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أعلن فى تصريحات صحفية سابقة، أن بلاده لديها أدلة على أن تركيا تدعم عسكريا القوات الأذربيجانية المشاركة في المعارك في "قرة باخ".واتهم باشينيان تركيا بدعم الجيش الأذربيجاني بطائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية أخرى، وبإرسال مستشارين عسكريين ومرتزقة وإرهابيين إلى المنطقة التي تنشد الانفصال عن أذربيجان.