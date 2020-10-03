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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة مدير الحملة الانتخابية لترامب بكورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:41 ص
بيل ستيبين
بيل ستيبين
أ ش أ
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أعلن مسئول أمريكي كبير إصابة بيل ستيبين مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت أن ستيبين تسلم نتائج فحص فيروس كورونا مساء أمس الجمعة، ويعاني من أعراض تشبه أعراض نزلة برد خفيفة، على حد وصف المسئول.

وسافر ستيبين مع الرئيس ترامب وفريقه إلى كليفلاند يوم الثلاثاء الماضي، لحضور أول مناظرة لترامب مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وشوهد على مقربة من مساعدة الرئيس هوب هيكس التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة إلى أنه تم نقل ترامب إلى مستشفى "والتر ريد" الطبي العسكري، في وقت سابق اليوم، في مروحية لتلقي العلاج إثر إصابته والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وكان ستيبين قد أعلن - في بيان - أن جميع الفعاليات المتعلقة بحملة ترامب الانتخابية التي جرى الإعلان عنها مسبقًا وتتضمن مشاركة الرئيس ستؤجل مؤقتًا أو تنتقل إلى الواقع الافتراضي عبر الإنترنت.

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