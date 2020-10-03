ضبط موظف حكومى بتهمة تسجيل أوراق معاشات وهمية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى الجهات الحكومية، لقيامه باستغلاله موقعه الوظيفي وتسجيل بيانات ليس لها أساس مستندي بأسماء وهمية كمستفيدين لأصحاب معاشات لصرف معاشاتهم على مجمدات المعاشات عن طريق البنوك، مستغلًا عمله بالتزوير في المحررات الرسمية.واتفق مع أحد الأشخاص (موظف بإحدى شركات المواد الغذائية) على إعطائه اسم أحد الأشخاص من أهل الثقة لتحرير شيكات بنكية باسمه صادرة من الجهة المختصة للعاملين بالقطاع الحكومي ليس لها أساس مستندي وذلك مقابل مبالغ مالية.وبضبط الأخير عثر بحوزته على (عدد 2 شيك بنكى منسوب صدورهما للجهة الحكومية محل عمل المتهم الأول باسم إحدى السيدات ومسحوبين على أحد البنوك بقيمة مالية بلغت قرابة 65 ألف جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.