«الإحصاء»: 14% زيادة فى الوفيات خلال النصف الأول من 2020

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع أعداد الوفيات بين المصريين لمستوى قياسى خلال شهر يونيو الماضى تزامنًا مع ذورة جائحة كورونا أنذاك، لتسجل 79.1 ألف حالة وفاة مقابل 45.5 ألف حالة وفاة خلال نفس الشهر من العام السابق عليه، ويعد ذلك أعلى معدل وفاة شهرى على مدار العام الحالى 2020.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن أعداد الوفيات خلال النصف الأول من العام الحالى بلغت 332.9 ألف حالة وفاة مقابل 292.1 ألف حالة وفاة خلال النصف المناظر من العام السابق عليه بزيادة قدرها 14% خلال عام.وأوضح التقرير أن وفيات المصريين شهدت تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض خلال عام 2020؛ حيث بلغت الأعداد خلال شهر يناير 57 ألف حالة وفاة، ثم 49.8 ألف حالة وفاة خلال شهر فبراير، لتتراجع إلى 48.4 و42.2 ألف حالة وفاة خلال شهرى مارس وأبريل، ثم تعاود الارتفاع خلال شهر مايو الماضى مسجلة 56.4 ألف حالة وفاة، وصولًا لأعلى مستوياتها بعدد 79.1 ألف حالة خلال يونيو 2020.