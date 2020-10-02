القضاء الألماني يعاقب أرملة «مطرب داعش»

أدان القضاء الألماني، اليوم الجمعة، أرملة مطرب راب ألماني انضم لداعش في سوريا وقتل في غارة جوية بتهمة الانضمام للتنظيم الإرهابي.وعاقبت محكمة ولاية هامبورج المتهمة أميمة أيه (36 عاما) بالسجن ثلاثة أعوام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).ولم تكشف المحكمة الاسم الكامل للسيدة المولودة في هامبورج ومن أصول تونسية، التزاما بقوانين الخصوصية الألمانية.كما أدينت "أميمة" بالتقصير في رعاية أطفالها، والمساعدة في استرقاق فتاة إيزيدية.وبحسب المحكمة، فإن السيدة تبعت زوجها الأول إلى سوريا عام 2015، وعاشت في معقل داعش في الرقة مع أطفالهما الثلاثة.وبعد مقتل زوجها عام 2015، تزوجت صديقه مطرب الراب الألماني دينيس كوسبرت، والذي اشتهر باسم ديزو دوغ قبل أن يهجر عمله وينضم لداعش.