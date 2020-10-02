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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النهضة التونسية» تجري استفتاء حول ترشح الغنوشي للقيادة مجددًا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:32 م
الغنوشي
الغنوشي
منار أحمد
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أعلنت حركة النهضة في تونس، اليوم الجمعة، عن إجراء استفتاء بين قواعدها لحسم أحد فصول نظامها الداخلي لتمكين زعيمها راشد الغنوشي من الترشح مجددًا لرئاسة الحركة، خلال مؤتمرها القادم في نهاية العام الجاري.

وقال القيادي وعضو لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر 11 للنهضة سامي الطريقي: "سنذهب بالتأكيد إلى استفتاء القواعد إذا لم يقع التوافق بشأن تنقيح الفصل 31 من النظام الداخلي والمتعلق بتحديد عدد العهدات لرئيس الحركة" وفقا لما ذكرته فضائية العربية.

وأوضح الطريقي، أن هذا الفصل مثل بقية الفصول يطرح للنقاش، قائلا: "إذا تعذر الوصول إلى اتفاق بشأنه فإن الاستفتاء هو الآلية الأبرز والأقوم لحل أي إشكال".

كما أوضح الطريقي أن الدعوة لاحترام القانون الأساسي تمر عبر احترام كامل فصوله، بما في ذلك الفصل المتعلق بآلية الاستفتاء، مبينا أن الاحترام لا يتعلق فقط بالفصل 31- في إشارة إلى المعركة بخصوص رفض تنقيحه-.

وتعيش النهضة على وقع خلافات داخلية عميقة بخصوص تنقيح الفصل 31 من عدمه، حيث يمنح التنقيح لراشد الغنوشي إمكانية الترشح مجددا لرئاسة الحركة، فيما أعربت ما تعرف بمجموعة الـ100 قيادي عن رفضها لذلك، مطالبة بالتداول في قيادة الحركة.

يذكر أن 100 قيادي من حركة النهضة، وجهوا مؤخرا رسالة إلى راشد الغنوشي يدعونه فيها إلى الإعلان الصريح بعدم الترشح لرئاسة الحركة مجددا في المؤتمر القادم.

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