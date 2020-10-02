إصابة السيناتور الجمهورى مايك لى بكورونا

أصيب السيناتور الجمهوري مايك لي، اليوم الجمعة، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنته فضائية العربية.جاء ذلك بعدما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب يعاني من أعراض خفيفة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.ونقلت الشبكة عن مسئول في البيت الأبيض قوله: إن الرئيس يمتلك "معنويات جيدة".فيما أظهرت نتائج اختبار "كورونا" لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته كارين بنس سلبية العينة وعدم إصابتهما بـ"كوفيد-19"، إذ خضعا للفحوصات بعد التأكد من إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد مخالطته مستشارته هوب هيكس المصابة.