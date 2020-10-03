فى ذكرى النصر.. 7 أعمال سينمائية تحدثت عن انتصار أكتوبر

منذ بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، أصبح الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر مختلفًاَ بشكل كبير، حيث كان يمر مرور الكرام بعرض بعض الأفلام السينمائية فقط، وزيارات للطلبة إلى بانوراما حرب أكتوبر المجيدة، بينما في الفترة الأخيرة بدأت تأخذ تلك الذكرى حيز أخر، وخاصة مع احتفالات شديدة يحضرها الشعب المصري رافعين أعلام مصر في كل مكان، بينما من يجلس في منزله ليري أعمالًا سينمائية تحكي تاريخ تلك الفترة، وهي الأعمال التي ترصد الدستور 7 منها في التقرير التالي..1 - الفيلم السينمائي "الرصاصة لا تزال في جيبي"، وهو فيلم تم إنتاجه عام 74 وهو من بطولة كل من الفنانين محمود ياسين، وحسين فهمي، ويوسف شعبان، وصلاح السعدني، ونجوى إبراهيم، وسعيد صالح، وعبد المنعم إبراهيم وأخرون، ومن إخراج حسام الدين مصطفى.2 - الفيلم السينمائي "العمر لحظة"، والذي قامت ببطولته الفنانة ماجدة، وهو أحد الأفلام الهامة، والتي تم منعها من العرض في الدول العربية أثناء حكم الرئيس أنور السادات بسبب توقيع اتفاقية كامب ديفيد ومقاطعة الدول العربية لمصر وقتها، بينما تسبب الفيلم في خسارة مادية كبيرة للفنانة ماجدة بصفتها منتجة الفيلم، حيث لم تغطي الإيرادات تكاليف إنتاجه، وهو من إخراج محمد راضي.3 -الفيلم السينمائي "أبناء الصمت"، من إخراج محمد راضي أيضًا الذي اهتم في تلك الفترة بتلك الأعمال الفنية، وكان فيلمه "أبناء الصمت"، أحد أهم تلك الأفلام والتي بلغت تكلفته وقتها 47 ألف جنيه هو رقم كبير في ذلك الوقت لعام 1974، بينما لم تتخطى إيرادات الفيلم وقتها 50 ألف جنيهًا مصريًا، وشارك في بطولته محمود مرسي، وأحمد زكي، ونور الشريف، ومحمد صبحي وأخرون.4 - فيلم "الوفاء العظيم"، ومن إنتاج 1974، وهو من إخراج حلمي رفلة، وبلغت تكاليف إنتاجه وقتها مبلغ 35 ألف جنيه، وحقق إيرادات بلغت 8191 في 5 أسابيع عرض بسينما ميامي بالقاهرة، وهو بطولة عزالدين ذو الفقار وفاتن حمامه وكمال الشناوي.5 - فيلم "حكايات الغريب"، من إخراج إنعام محمد علي، وأحد الأفلام الهامة التي يتم عرضها عن انتصارات أكتوبر، بينما قام ببطولته الفنان الراحل محمود الجندي، وأخرون وهو من تأليف جمال الغيطاني.6 - فيلم "إعدام ميت"، من بطولة يحيى الفخراني ومحمود عبدالعزيز، وحكى عن تفاصيل الجاثوثية التي تحدث والتي حاولت إسرائيل ذرعها في تلك الفترة الخاصة بحرب أكتوبر، وهو من إخراج علي عبدالخالق.7 - فيلم "الطريق إلى إيلات"، وهو الذي حكى عن القوات البحرية التي كانت تقاوم قبل إعلان موعد الحرب وهي الفترة التي سميت بحرب الاستنزاف، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان نبيل الحلفاوي، والفنان عزت العلايلي، بينما كانت أهم الأمور التي حدثت لهذا الفيلم هو قيام الأبطال الحقيقيون بزيارة صناع العمل بشكل دائم، خاصة في أماكن التصوير البعيدة مثل "طابا".