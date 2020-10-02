على أنغام الموسيقى.. أهالي «الشروق» يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)

عبر أهالي مدينة الشروق عن فرحتهم بذكرى انتصارات أكتوبر خلال احتفال أقاموه في ميدان النهضة، حيث عبروا عن فرحتهم بالرقص والتصفيق على أنغام الموسيقى.ووسط تأمينات عالية لحماية المواطنين، أقام أهالي مدينة الشروق احتفالية ضخمة لإحياء ذكرى انتصارات 6 أكتوبر ولدعم الدولة والقيادة السياسية، في ظل حملات التشويه الكاذبة التي تشنها قنوات الجماعات الإرهابية لعرقلة مسيرة التنمية.وعقب انتهاء صلاة الجمعة توافد أهالي الشروق من كافة الفئات شباب وكبار السن والفتيات في ميدان النهضة أكبر ميدان في مدينة الشروق بشرق القاهرة، رافعين أعلام الدولة المصرية.وحرص أجهزة أمن القاهرة على توفير التأمينات اللازمة حفاظا على المواطنين، حيث شهد الميدان تواجد أجهزة الأمن من مباحث القسم والشرطة النظامية تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.