سفير الهند فى موسكو: قمة ثنائية بين بوتين ومودى بعد تحسن وضع كورونا

أعلن السفير الهندي في موسكو بالا فينكاتيش فارما، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتفقا على الاجتماع في الهند لعقد قمة بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي لفيروس كورونا.وقال الدبلوماسي الهندي في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية إن "الرئيسين عقدا محادثات هاتفية معًا، حيث هنأ الرئيس بوتين رئيس الوزراء الهندي بمناسبة عيد مولده الذي يوافق الـ17 من سبتمبر الماضي"، مُضيفًا أن الجانبين اتفقا على أنهما سيعقدان قمة ثنائية في الهند بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك، لذا لم يُحدَّد موعدٌ مؤكد حتى الآن.يُذكر أن مودي أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس بوتين في يوليو الماضي، أعرب فيها الأول عن استعداده للقاء الرئيس الروسي في قمة هندية - روسية من المقرر عقدها في الهند هذا العام.