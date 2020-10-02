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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فقيه دستوري يكشف تفاصيل الجلسة الافتتاحية لـ «الشيوخ»

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:29 م
الدكتور صلاح فوزي،
الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري
عائشة حسن
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كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، بعد القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

وأوضح فوزي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مجلس الشيوخ سينعقد في هذا اليوم في التوقيت والساعة، ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه فيها أصغر عضوين، ويفتتح الجلسة بالآية الكريمة «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»، وبعدها يتلو قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وأشار إلى إنه بعد ذلك يتم إجراء انتخاب هيئة مكتب مجلس الشيوخ وهما "رئيس المجلس والوكيلين" ثم بعد ذلك يتم حلف الأعضاء لليمين الدستوري، وبعد الانتهاء من حلف اليمين، وانتخاب رئيس مجلس الشيوخ، يصعد على المنصب ويحل محل "رئيس السن" أي أكبر الأعضاء سنا، ويلقي كلمة على الأعضاء تقليدا للعرف، ويعتبر الفصل التشريعي الأول بدأ من هذا التاريخ ولمدة 5 سنوات ميلادية.

وتابع: يجوز لمجلس الشيوخ تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، نظرًا لأنها ستأخذ بعض الوقت لأنها يتم صدورها في شكل مشروع قانون لا بد وأن يتم إرساله لمجلس النواب لمناقشته وبعدها يذهب لرئيس الجمهورية وبعد التصديق عليه ينشر بالجريدة الرسمية.

وأكد أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الأخير من مجلس الشيوخ والمقرر مقاعده 100 مقعدًا، وفقًا للنظام الانتخابي لمجلس الشيوخ سيصدر قبل أيام قليلة من انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ 18 أكتوبر الجاري.

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