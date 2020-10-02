افتتاح مسجدين في الأقصر (صور)

شهدت محافظة الأقصر افتتاح مسجدين فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف وتحت رعاية الوزير الدكتور محمد مختار جمعة ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.وتم افتتاح مسجد "آل البيت" بقرية الشيخ أحمد اصفون بمركز ومدينة إسنا، ومسجد الطاهر بالزينية قبلى بمركز ومدينة الزينية، بحضور الشيخ عبد الستار إبراهيم رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية، والشيخ على صديق عامر مدير إدارة أوقاف الزينية.