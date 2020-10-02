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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مسرح المنصة يتزين لاحتفالات نصر أكتوبر (صور)

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:26 م
مسرح المنصة
مسرح المنصة
نور أيمن
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شهدت، منذ قليل،منطقة المنصة بمدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، تجهيز مسرح لإقامة احتفالات نصر أكتوبر فى الذكرى الـ 47، وسط توافد عدد من المواطنين للمشاركة.

دعت مجموعة من الأحزاب السياسية للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر بميادين مصر الرئيسية، وأمام المنصة، واستقبل الشعب المصري الامر بترحيب شديد، اليوم الجمعة، وتعتبر الفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري اليوم.

يذكر أن الحيش المصري قد حقق نصرا كبيرا أذهل العالم وخبراء الاستراتيجية، بعد أن عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، ولقنت جبش الاحتلال درسًا في الإرادة والمواجهة، ما جعل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري.

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