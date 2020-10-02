السنغال تسجل 32 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الجمعة، تسجيل 32 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في السنغال إلى 15051 إصابة مؤكدة.وذكرت الإذاعة السنغالية- نقلا عن بيان لوزارة الصحة- أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 32 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1213 فحصا، كما تم تسجيل تعافي 156 مصابا.وأضاف البيان أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 12694 حالة، وإجمالي الوفيات 312 شخصا، في حين يتابع 2044 مصابا علاجهم في المستشفيات.