ضبط 392 كرتونة سجائر مهربة بأسيوط

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 392 كرتونة سجائر مهربة جمركيا بحوزة شخصين بأسيوط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط السلع المهربة مجهولة المصدر لإحكام الرقابة على الأسواق.نجحت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط في ضبط 392 كرتونة سجائر بداخل كل كرتونة 500 علبة سجائر مختلفة الأنواع، دون فواتير أو مستندات تدل على سداد الرسوم الجمركية، محملة بسيارة يستقلها سائق، وصاحب مكتب توزيع قطع غيار.وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد نقلها من محافظة الوادي الجديد إلى محافظة أسيوط مقابل حصولهما على مبلغ مالى من أحد الأشخاص.ووجّه اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لتحديد وضبط مالك الحمولة.