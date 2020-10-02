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محمد العسيري
الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب ليس الأول.. أبرز القادة والرؤساء الذين أصيبوا بكورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:39 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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لم يكن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أول شخصية سياسية ورئيس دولة بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فكان هناك أكثر من مسئول ورئيس دولة يعلن إصابته بالفيروس.

وحصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من مليون شخص حول العالم، كما أصيب أكثر من 33 مليونًا.

ويرصد "الدستور" من خلال التقرير التالى أبرز الشخصيات السياسية والرؤساء الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس القاتل منذ ظهور الفيروس.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن التحاليل أثبتت إصابته هو وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أثبت فى 27 يوليو الماضى إصابته بفيروس كورونا.

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أعلن فى يوليو الماضى أيضًا عن إصابته بفيروس كورونا بعد أشهر من تهوينه من خطورة الفيروس.

وفى أبريل الماضى دخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى المستشفى بعد أن عانى من أعراض الحمى والسعال لأكثر من 10 أيام وقضى أسبوعًا في المستشفى شمل 3 ليال في العناية المركزة.

وأثبت فى مارس الماضى إصابة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بفيروس كورونا، والتزم بعزل ذاتي في مقر إقامته في اسكتلندا لسبعة أيام لكن لم تظهر عليه سوى أعراض خفيفة.

وفى 19 مارس، قال مكتب الأمير ألبرت أمير موناكو، البالغ من العمر 62 عامًا، في بيان إن الفحوص أثبتت إصابة الأمير بفيروس كورونا لكن صحته لم تكن في خطر.

كما أصيبت صوفي ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بفيروس كورونا في 12 مارس وعزلت الأسرة بأكملها نفسها لأسبوعين.

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