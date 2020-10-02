زينة تحتفل بعيد ميلاد توأميها «عز وزين» بكلمات مؤثرة

حرصت الفنانة زينة على الاحتفال بعيد ميلاد توأميها زين الدين وعز الدين والتي كشفت عن صورتهما لأول مرة، وهنأتهما بكلمات مؤثرة معربة عن شعورها كأم تجاهم.وشاركت "زينة" الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "أنا اتولدت من 7 سنين لحظة ما اتولد زين وعز ولسه المشوار طويل يارب احميهم واحفظهم، يارب طول في عمري وقدرني أسعدهم وأربيهم أحسن تربية وأطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم".وأضافت: "أحمدك وأشكرك يارب لا أملك غير الشكر لله وحده، كل سنة وأنتم طيبين، العمر كله يارب، والصحة والستر والسعادة والنجاح والفلاح لأولادي وكل الأطفال، ربنا يحفظهم، (على قدر الصبر يأتي الجبر) ألف حمد".