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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد حلاوة يتحمل قيمة التصالح عن 1000 مخالفة لمحدودى الدخل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:52 ص
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد حلاوة
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قرر رجل الأعمال محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ أن يتحمل قيمة مقابل التصالح لمخالفات البناء عن 1000 مخالفة من محدودي الدخل، على أن يخصص نصفها لمواطني القليوبية غير القادرين على دفع قيمة التصالح.

ودعا رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ محمد حلاوة، كل رجال الأعمال الوطنيين أن يقوموا بدورهم المجتمعي نحو أهالينا من المصريين البسطاء تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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