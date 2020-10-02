محمد حلاوة يتحمل قيمة التصالح عن 1000 مخالفة لمحدودى الدخل

قرر رجل الأعمال محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ أن يتحمل قيمة مقابل التصالح لمخالفات البناء عن 1000 مخالفة من محدودي الدخل، على أن يخصص نصفها لمواطني القليوبية غير القادرين على دفع قيمة التصالح.ودعا رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ محمد حلاوة، كل رجال الأعمال الوطنيين أن يقوموا بدورهم المجتمعي نحو أهالينا من المصريين البسطاء تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.