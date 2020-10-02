نائب رئيس السيادة السودانى يبحث مع سلفاكير ترتيبات توقيع اتفاق السلام

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، في جوبا، اليوم الخميس، مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الترتيبات النهائية لتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، بعد غد السبت.وقال دقلو - في تصريح عبر حسابه الرسمي على موقع (فيسبوك) - "نشكر جنوب السودان حكومة وشعبًا على جهودهم لتحقيق السلام في بلادنا، كما نأمل أن يُنهي الاتفاق معاناة شعبنا في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان".وأضاف "نحن سعداء بما تحقق برعاية كريمة من جوبا لحل مشاكلنا التي بدت عصية، لكن استطعنا الخروج إلى براحات السلام"، مؤكدًا أنه سيتم العمل بصدق للإيفاء بمطالب السلام، وإنزاله على أرض الواقع لمصلحة السودان.