رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب رئيس السيادة السودانى يبحث مع سلفاكير ترتيبات توقيع اتفاق السلام

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:22 ص
اتفاق السلام
اتفاق السلام
أ ش أ
طباعة
بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، في جوبا، اليوم الخميس، مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الترتيبات النهائية لتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، بعد غد السبت.

وقال دقلو - في تصريح عبر حسابه الرسمي على موقع (فيسبوك) - "نشكر جنوب السودان حكومة وشعبًا على جهودهم لتحقيق السلام في بلادنا، كما نأمل أن يُنهي الاتفاق معاناة شعبنا في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان".

وأضاف "نحن سعداء بما تحقق برعاية كريمة من جوبا لحل مشاكلنا التي بدت عصية، لكن استطعنا الخروج إلى براحات السلام"، مؤكدًا أنه سيتم العمل بصدق للإيفاء بمطالب السلام، وإنزاله على أرض الواقع لمصلحة السودان.

موضوعات متعلقة

رسميا.. الأهلى يعلن موسيمانى مديرًا فنيًا خلفا لـ «فايلر»

محمد حلاوة يتحمل قيمة التصالح عن 1000 مخالفة لمحدودى الدخل

تسريب يفضح المقاول الهارب محمد علي: «قطر بتحبني وهتدفع» (فيديو)

ما هو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020

الصور

image description

الشوط الأول: الزمالك 1 - المصرى 0

image description

كوكبة صحفية تشارك الباز في حفل توقيع «مذكرات هيكل»

image description

محافظ أسيوط يستمع للمطالب العاجلة لذوى الهمم

image description

الباز يفك شفرة عوالم هيكل «بصراحة»

image description

الأهالى يضبطون لص دراجات بخارية بكفرالبطيخ فى دمياط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

بعد طرده أمام المصري.. فرجاني ساسي مهدد بالغياب عن الزمالك 8 أشهر

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

تسريب يفضح المقاول الهارب محمد علي: «قطر بتحبني وهتدفع» (فيديو)

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

كيف تحضر فنجان قهوة صحي؟

لماذا يعاني الكثيرون من صرير الأسنان؟

السكتة الدماغية قد تكون العارض الأول لـ«كوفيد-19»

«الصيام المتقطع» ليس الطريق الصحيح لإنقاص الوزن

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

الحاج علي: تخفيضات كبيرة على إصدارات هيئة الكتاب بمعرض الإسكندرية

إقبال كبير على العرض المسرحي "أفراح القبة" في موسمه الجديد

أصغر روائي في مصر يهدي وزيرة الثقافة روايته الجديدة

وزيرة الثقافة والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)