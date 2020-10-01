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محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث اليوم .. «الداخلية» تهدي حقائب مدرسية للطلاب وتوجه قافلة طبية للكشف على نزلاء سجون القناطر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:26 م
الداخلية
الداخلية
محمد السيد
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يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث عن أبرز القضايا التي شهدها الشارع المصري، اليوم الخميس، حيث شهد اليوم العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة أخبار الحوادث الخميس 1- 10-2020

المشدد 10 سنوات لـ«إمام وخطيب» هتك عرض طفلة في البساتين
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة إمام وخطيب بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة هتك عرض طفلة في البساتين.

تحريات مكثفة لكشف غموض مقتل مسن داخل شقته بـ6 أكتوبر
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من تحرياتها، لكشف غموض مقتل مسن داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، وتم العثور عليه مصابا بعدة طعنات مفارقا الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

ملابسات مقتل مهندس بأكتوبر.. ممزق بـ30 طعنة
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها، لكشف ملابسات العثور على جثة مهندس ممزقة داخل شقته بمدينة ٦ أكتوبر، لتحديد هوية الجاني، والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

دفاع قاتل القس سمعان شحاتة: «المتهم مختل عقليًا وتصرفاته غريبة»
كشف المحامي محمود عرابي، دفاع أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، المتهم بقتل القس سمعان شحاتة بمنطقة المرج، أن المتهم مختل عقليًا وكان يتوضأ بالتراب، بالإضافة إلى تصرفات غريبة قبل الواقعة.

الوطنية للانتخابات تواصل استعداداتها لانتخابات النواب
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، استعداداتها لانتخابات مجلس النواب، وفتح باب الدعاية الانتخابية وتشكيل لجنة لمتابعة المخالفات.

صورة «شمشوم» قتيل عين شمس ضحية غدر زوجته
حصل "الدستور" على صور المجنى عليه "عماد شمشوم" قتيل عين شمس ضحية غدر زوجته (زواج عرفي) التي حرضت عليه عاطلًا لقتله بطلق خرطوش.

حبس سيدتين لممارسة الرذيلة بـ1500 دولار «أونلاين» بالتجمع
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس سيدتين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامهما بالأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داخل شقة بالتجمع الخامس مقابل 1500 دولار.

وزير العدل يوجه بطلاء جميع المحاكم بلون واحد
افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم، مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره، وذلك في حضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ولفيف من قيادات الوزارة ورجال القضاء والمحامين.

الداخلية توجه قافلة طبية للكشف على نزلاء سجون القناطر
وجه قطاع السجون قافلة طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى (منطقة سجون القناطر) لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء والنزيلات وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة.

«الداخلية» تهدي حقائب مدرسية لطلاب المدارس بالمحافظات
أطلقت وزارة الداخلية مبادرة لإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلبة بالمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية.

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