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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا: مقتل 1280 عسكريًا أذربيجانيًا بمعارك قره باغ

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:07 م
مقتل عسكريا أذربيجانيا
مقتل عسكريا أذربيجانيا بمعارك قره باغ
وكالات
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قالت الحكومة الأرمنية، اليوم الخميس، إن القوات الأذربيجانية خسرت جراء التصعيد في إقليم قره باغ 1280 عسكريا قتلوا في المعارك مع الجانب الأرمني.

ونشر نائب رئيس الحكومة الأرمنية، تيغران أفينيان، على حسابه في موقع "فيسبوك"، رسما توضيحيا "إنفوغرافيك" يتحدث عن مقتل 1280 عسكريا، وإصابة 2.7 ألف آخرين في صفوف القوات الأذربيجانية.

كما قالت البيانات الأرمنية إن القوات الأذربيجانية خسرت 90 طائرة مسيرة، و12 مروحية، و4 طائرات، و181 دبابة ومركبة مشاة قتالية، و3 منظومات مدفعية ثقيلة ومنظومتين من نوع "سميرتش".

وسبق أن نفت أذربيجان مرارا صحة المعطيات التي تقدمها أرمينيا بشأن الأوضاع الميدانية في جبهات القتال في قره باغ، قائلة إنه هذه البيانات دعائية.

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، وأن القصف أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وإدارة قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

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