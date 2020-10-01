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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم: امتحانات الثانوية إلكترونية ولا مجال للتشكيك

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:45 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسارات أولياء الأمور الخاصة بالامتحانات، حيث قالت سيدة في تعليق لها على جروب «التعليم»: «محتاجين نعرف نظام امتحان الثانوية العامة بعد تأجيل جلسات مجلس النواب لشهر فبراير بمعنى أن لو حتى المجلس وافق في فبراير على مشروع قانون الثانوية العامة الجديد مش هينفع يطبق بأثر رجعي بالشكل ده المفروض الامتحانات ٢٠٢٠٢٠٢١ تبقي ورقي وموحدة».

ورد الوزير: «الامتحانات ستكون الكترونية كما أعلنا وبنماذج متكافئة في الصعوبة ولا تنشغلي بالجانب القانوني والإداري، لأنه يسير كما هو مخطط له وبالتالي أرجو التحضير حسب ما تم إعلانه وعدم التشكيك بشأن إتمامه بالشكل المعلن».
وزير التعليم: امتحانات الثانوية إلكترونية ولا مجال للتشكيك
وزير التعليم: امتحانات الثانوية إلكترونية ولا مجال للتشكيك

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