أرمينيا تستدعي سفيرها في إسرائيل بسبب تزويد أذربيجان بالأسلحة

أعلنت أرمينيا، اليوم الخميس، أنها استدعت سفيرها في إسرائيل لإجراء "مشاورات" معه على خلفية بيع الحكومة الإسرائيلية أسلحة لأذربيجان.وفي سياق متصل، تعهد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، بمواصلة القتال حتى "مغادرة القوات الأرمينية" إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، وذلك مع استمرار القتال العنيف في الإقليم بين البلدين لليوم الرابع على التوالي.وقال علييف: "لدينا شرط واحد فقط (لوقف القتال): مغادرة القوات المسلحة الأرمينية أراضينا بشكل كامل وغير مشروط".وتم الإبلاغ عن سقوط أكثر من 100 قتيل في أعنف قتال منذ سنوات حول منطقة ناغورنو كاراباخ.