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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا تواصل الارتفاع في 27 ولاية أمريكية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:39 م
كورونا أمريكية
كورونا أمريكية
وكالات
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أظهر تحليل لرويترز أن 27 ولاية أمريكية من بين الولايات الخمسين شهدت ارتفاعا في معدلات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 في سبتمبر مقارنة بأغسطس، وجاءت ويسكونسن في المقدمة بمعدل زيادة بلغ 111%.

وشهدت نورث داكوتا وساوث داكوتا وويسكونسن في ولايات الغرب الأوسط ارتفاعا في الإصابات تجاوز 50% على أساس شهري، بالإضافة إلى مونتانا ويوتا وويست فيرجينيا ووايومينج.

وكان معدل الارتفاع في ولاية إيلينوي هو الأدنى بين الولايات السبع والعشرين بنسبة زيادة بلغت 5%.

وسجلت الولايات المتحدة 1.18 مليون إصابة جديدة بالمرض في سبتمبر مقارنة بنحو 1.41 مليون إصابة في أغسطس، وبلغت حصيلة الإصابات في المجمل 7.26 مليون إصابة مقارنة بنحو 6.05 مليون إصابة بنهاية أغسطس بزيادة تبلغ نسبتها 19%.

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