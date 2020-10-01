كورونا تواصل الارتفاع في 27 ولاية أمريكية

أظهر تحليل لرويترز أن 27 ولاية أمريكية من بين الولايات الخمسين شهدت ارتفاعا في معدلات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 في سبتمبر مقارنة بأغسطس، وجاءت ويسكونسن في المقدمة بمعدل زيادة بلغ 111%.وشهدت نورث داكوتا وساوث داكوتا وويسكونسن في ولايات الغرب الأوسط ارتفاعا في الإصابات تجاوز 50% على أساس شهري، بالإضافة إلى مونتانا ويوتا وويست فيرجينيا ووايومينج.وكان معدل الارتفاع في ولاية إيلينوي هو الأدنى بين الولايات السبع والعشرين بنسبة زيادة بلغت 5%.وسجلت الولايات المتحدة 1.18 مليون إصابة جديدة بالمرض في سبتمبر مقارنة بنحو 1.41 مليون إصابة في أغسطس، وبلغت حصيلة الإصابات في المجمل 7.26 مليون إصابة مقارنة بنحو 6.05 مليون إصابة بنهاية أغسطس بزيادة تبلغ نسبتها 19%.