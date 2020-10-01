«مصر بلا مرض» تشارك في حملة 100 مليون صحة بأسوان

شاركت مؤسسة "مصر بلا مرض" للرعاية الصحية، خلال الأسبوع الجاري في فعاليات حملة 100 مليون صحة بمحافظة أسوان، ونظمت عددا من القوافل الطبية الخاصة بتنظيم الأسرة بمحافظتي الجيزة والأقصر، وذلك عقب عودة نشاط القوافل الطبية بالمحافظات بعد توقف لعدة شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.كما تستعد لتدريب ما يقرب من 800 متدرب من العاملين والمشرفات على الحضانات من مختلف المحافظات، على آليات التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد والتدريب على مكافحة العدوى داخل الحضانات.يذكر أن مؤسسة "مصر بلا مرض" تقدم خدمات صحية للفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة في إطار حرصهم على مساندة ودعم الدولة المصرية من خلال أنشطتها المختلفة والتي تتمثل في قوافل طبية، وتحويلات لأطباء متخصصين، ومسح طبي في المحافظات والقرى الفقيرة، ودورات طبية لدعم التعليم الطبي المستمر، بالإضافة إلى عيادات طبية خيرية ومبادرات صحية مختلفة بالتعاون مع وزارة الصحة وجهات مختلفة من بينها الكنائس والمحافظات ووزارة التضامن الاجتماعي.