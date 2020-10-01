العثور على طفل رضيع أمام مبنى بمحيط المستشفى العام فى مغاغة

عثر أهالي مركز مغاغة شمال محافظة المنيا على طفل رضيع ملقى أمام مبنى رعاية الطفل بمحيط المستشفى العام وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لفحص البلاغ.كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من أهالي مركز مغاغة العام بالعثور على رضيع ملقى أمام مبنى رعاية الطفل، بمستشفي مغاغة، وعلى الفور انتقل العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظة، والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة، لفحص البلاغ وتم نقل الطفل إلى مستشفى مغاغة العام تحت تصرف النيابة العامة وجار تفريغ محتوى الكاميرات بمحيط مستشفى مغاغة العام، وتحرر محضر بالواقعة.