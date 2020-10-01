رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يرحب بإعلان التفاوض على ترسيم الحدود مع إسرائيل

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:09 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
طباعة
رحّب الرئيس اللبناني ميشال عون، بالإعلان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن التوصل إلى "اتفاق إطار" للتفاوض على ترسيم الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان الخميس، أن عون سيتولى المفاوضات وفقا لأحكام الدستور، بدءا من تشكيل الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، آملا من الطرف الأمريكي أن يستمر في وساطته النزيهة.

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في وقت سابق من اليوم عن التوصل إلى "اتفاق إطار" بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية، لبدء المفاوضات نحو ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، برعاية من الأمم المتحدة في المقر التابع لها بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان.

أشار بري في مؤتمر صحفي، إلى أن قيادة الجيش اللبناني ستتولى ملف التفاوض لترسيم الحدود، برعاية من رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة المرتقبة عقب تشكيلها، مشددًا على تمسك لبنان بحقوقه وثرواته وسيادته، ولافتًا إلى أن نجاح الجيش اللبناني في مهمة التفاوض على ترسيم الحدود المتنازع عليها مع إسرائيل، من شأنه أن يعود بثمار إيجابية على لبنان تتمثل في الثروة النفطية في المياه الإقليمية اللبنانية لاسيما في المناطق الجنوبية التي تشهد نزاعًا مع إسرائيل.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تطلق 70 قافلة طبية بالمحافظات ضمن «حياة كريمة»

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

فى 7 ملامح.. تفاصيل خطة الحكومة للارتقاء بقطاع الصحة

الصور

image description

محافظ الدقهلية يوجه بحصر المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم هدم المباني

image description

الأهالي يضبطون لص دراجات بخارية بكفر البطيخ في دمياط

image description

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحى ببنى غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

رسميا.. الأهلى يعلن موسيمانى مديرًا فنيًا خلفا لـ «فايلر»

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

«الصيام المتقطع» ليس الطريق الصحيح لإنقاص الوزن

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

موعد فتح اشتراكات المترو للطلاب بالمدارس والجامعات

دراسة: لا صلة بين فتح المدارس وزيادة إصابات كورونا

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

«أخلاق الأتوبيسات».. كتاب جديد لـ أيمن جبر عن دار النخبة

في يومها العالمي.. حكاية صاحب «اللاطمأنينة» مع القهوة

المجلس الأعلى للثقافة يفتح باب تلقي الأعمال بـ«المواهب الأدبية»

«الجمل» تصدر رواية «البيت الأخضر» لماريو بارجاس