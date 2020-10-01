رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«ديلى ميل» تبرز مساوئ التعليم عن بعد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:16 م
التعليم عن بعد
التعليم عن بعد
سلمى بدر
طباعة
بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة به، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء العالمي بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

فمنذ العام الماضي بدأ العالم نظاما دراسيا جديدا عالميا قائما على التعليم عن بعد لضمان التباعد الاجتماعي بين الطلاب في المدارس والجامعات، لكن هذا النظام بالرغم من إيجابياته من حماية للطلاب من الخطر الصحي، إلا أن تأثيراته النفسية كبيرة.

فقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن التأثيرات النفسية السلبية للتعلم عن بعد، فالطفل سوف يجلس لساعات طويلة أمام الكمبيوتر لمتابعة الدروس ويؤثر ذلك سلبيًا على نفسية الطفل بسبب افتقاده التواصل المباشر مع المعلمين والطلاب الآخرين، فهناك أعراض نفسية يمكن أن تنتج عن البعد بين الطفل والبيئة المدرسية التي ينتمي إليها، وذلك ينتج عنه انطوائية وزيادة في العدوانية لدى الطفل وشعوره بالقلق.

أما البعد الإيجابي للتعليم عن بعد فينعكس من خلال شعور الطفل براحة أكبر خلال تواجده في المنزل، وعدم وجود الضغط نفسه الذي كان يشعر به بسبب القيام بدري من النوم، والمقارنة بينه وبين الأطفال الآخرين، ومن أكثر الأمور التي تقلق الأهل هو استخدام الطفل المتواصل للأجهزة الإلكترونية سواء للتعلم وحتى في أوقات الفراغ.

وجاء بالتقرير أن الخطر النفسي للأجهزة الإلكترونية يرتبط بعدم وجود تواصل بين الطفل والمحيطين به خلال استخدامه لها وانقطاعه عنهم؛ لأنه إذا فقد التفاعل يكون القلق مبررا لأن الأهل سوف يكونون أمام ظاهرة الأطفال الزومبي الذين يحدقون لساعات طويلة بالكمبيوتر دون أي تفاعل مع محيطهم.

وأيضا نفور الطفل من التعلم عن بعد مشكلة أخرى فليس هناك تصور واضح لنهاية هذه الأزمة، لذلك يجب التكيف معها بالاعتماد على أسلوب المكافأة لا العقاب أو الاجبار، لأن هناك سنة دراسية كاملة ستقضي بهذه الطريقة والمكافأة لا يجب أن تكون هدية، بل يمكن تخصيص للقيام بنشاط معين يحبه الطفل عند انتهاء الدراسة، ومن المهم سؤال الطفل عما يحب الحصول عليه كمكافأة.

وجاء بالتقرير أيضا ان الأداء المدرسي مشكلة تضاف إلى لائحة المشاكل التي يشكو منها الأهل من التعلم الإلكتروني، فالوالدان إضافة إلى عملهما طول اليوم يجدان أنفسهما قد تحولا إلى مدرسين لكل المواد، رغم التحديات الكثيرة التي يمكن أن يواجهوها في هذا المجال خاصة من ناحية أسلوب التعليم وافتقاد الأدوات التعليمية.

وأوصت الصحيفة أنه يجب وضع جدول يحدد الأنشطة اليومية التي سيتم القيام بها بعد الدراسة، مثل الخروج في نزهة، ركوب الدراجة، قراءة كتاب وكل ما التزم الأهل بهذا الجدول، شعر الطفل بالالتزام ورغب في القيام بهذه الأنشطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى 7 ملامح.. تفاصيل خطة الحكومة للارتقاء بقطاع الصحة

خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي

بعد كشفها لأكاذيبهم.. «قنوات الإرهابية» تستهدف «المتحدة» بحملة أكاذيب جديدة

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

الصور

image description

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحى ببنى غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

image description

ضبط 350 كيلو لحوم فاسدة بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين بعد تطويره

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

رسميا.. الأهلى يعلن موسيمانى مديرًا فنيًا خلفا لـ «فايلر»

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

موعد فتح اشتراكات المترو للطلاب بالمدارس والجامعات

دراسة: لا صلة بين فتح المدارس وزيادة إصابات كورونا

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

في يومها العالمي.. حكاية صاحب «اللاطمأنينة» مع القهوة

المجلس الأعلى للثقافة يفتح باب تلقي الأعمال بـ«المواهب الأدبية»

«الجمل» تصدر رواية «البيت الأخضر» لماريو بارجاس

«ميريت الثقافية» تناقش التفكير النقدي في الفكر الإسلامي