تمهيدا للعرض.. إطلاق بوستر «الهيبة.. الرد»

أطلقت الجهة المنتجة لمسلسل «الهيبة.. الرد» البوستر الرسمي للمسلسل بمشاركة عدد كبير من النجوم على رأسهم تيم حسن، قبل شهر بالضبط من عرضه 1 نوفمبر المقبل، على عدد من القنوات العربية منها MBC ومنصة شاهد.وانتهى طاقم العمل خلال الأيام الماضية من تصوير المشاهد المتبقية من العمل بعد أن خرج من السباق الرمضاني الماضي، وذلك بعد تعذر استئناف تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وقررت الشركة المنتجة للعمل تأجيل تصويره إلى ما بعد موسم رمضان.و "الهيبة.. الرد" يشارك في بطولته ديمة قندلف، عادل كرم، منى واصف، أويس مخللاتي، وروزينا لاذقاني، ومن تأليف فؤاد حميرة، وإخراج سامر البرقاوي.