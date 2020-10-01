رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تليجراف»: وثائق مسربة تثبت أن حالات كورونا فى تركيا أعلى 20 مرة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:55 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
أبوزيد على
طباعة
كشفت وثائق قدمها النائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري مراد أمير، عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا كان أعلى بـ 20 مرة من الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة التركية.

وأكد أمير على أنه حصل على وثيقة وزارة الصحة التركية، والتي تشير إلى أن هناك أكثر من 29 ألف اختبار إيجابي لفيروس كورونا في 10 سبتمبر الماضي، بينما كان الرقم العام الذي أعلنت عنه وزارة الصحة التركية 1512 فقط، حسبما أوردته صحيفة "تليجراف".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن أمير قال لقناة فوكس تركيا، مخاطبًا وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة: "إذا كانت هذه الوثيقة صحيحة، فقد حان الوقت لشرح الحقيقة لشعبنا".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه رؤساء بلديات أكبر مدينتين في تركيا عن مخاوف مماثلة بشأن الأرقام الحكومية الرسمية لفيروس كورونا، والتي قالوا إنها لا تتوافق مع تقديراتهم المحلية.

فمن جهتهم، قال كل من أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، ومنصور يافاش رئيس بلدية أنقرة، إن معدلات الوفيات في مدينتهما كانت على مستوى مماثل لعدد الوفيات على مستوى البلاد ككل.

كما طالبت صحيفة التليجراف الحكومة التركية بالتعليق على التقارير التي لم تتناولها بعد، وحول الوثائق التي تم تسريبها حول معدلات الإصابة بفيوروس كورونا «كوفيد-19».

يذكر أن منظمات طبية تركية، ونقابات العاملين الصحيين، وسياسيين معارضين، كانوا قد شككوا في الأرقام الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، في تركيا، منذ بداية تفشي الوباء.

وتشير الوثيقة التي قدمها النائب المعارض إلى أن عدد الفحوصات بلغ 158022 اختبارًا، بينما أعلنت الوزارة عن 107702 اختبار، في 10 سبتمبر.

وفي السياق نفسه، كانت نقابة العاملين في قطاع الصحة، قد أكدت في بداية سبتمبر، أن حوالي 500 عامل صحي، في العاصمة أنقرة، استقالوا، أو تقاعدوا، أو أخذوا إجازة غير مدفوعة الأجر.

ووفقًا للنقابة، فقد بلغ عدد الحالات اليومية في أنقرة نهاية أغسطس الماضي حوالي 2000 حالة، وهو أعلى بكثير، من أرقام وزارة الصحة في البلاد بأكملها.

وحسب النقابة، يوجد حوالي 650 مريضًا، في أنقرة، من بين المرضى، في المشافي ضمن أقسام العناية المركزة، حيث كان هناك 961 مريضًا في حالة خطرة في جميع أنحاء البلاد، حتى 31 أغسطس، وفقًا لأرقام رسمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يصل إلى الكويت لتقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

احتفاء كويتي بـ«الرباعي» بعد قراره مع وفاة الأمير

تسعيرة الأعضاء البشرية.. الكلى 25 ألفًا للمتبرع و150 ألفًا للسمسار

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2020 ورابط السداد

الصور

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحي ببني غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين بعد تطويره

image description

الأهلي والترسانة.. مباراة تأهل الأحمر لربع نهائي كأس مصر

image description

وحدة متخصصة لمتابعة البناء المخالف بالأقمار الصناعية فى أسيوط

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020

«الاتحادية» الأمريكية تجرى رحلة تجريبية لطائرة بوينج 737 ماكس

اليوم.. إعلان الفائزين بجوائز نوبل البديلة لعام 2020

«على بابا» تجتذب أكثر من 68 مليون شركة حول العالم

أيام زمان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

رئيس هيئة الكتاب يتفقد استعدادات معرض الإسكندرية الدولي

الليلة.. حفل توقيع ومناقشة «هيكل.. المذكرات المخفية» لمحمد الباز بدار «بتانة»

الشهاوي يتصدر غلاف مجلة «البيت» الشعرية بالمغرب

بدء تلقي المشاركات في جائزة يحيى حقي.. اليوم