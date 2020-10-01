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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بواب يهتك عرض بناته في الشرقية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:09 م
بواب يهتك عرض بناته
بواب يهتك عرض بناته
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لم يعد الأب كما كان منبع الأمان للأسرة بل تحول في كثير من الأحيان إلى ذئب بشري ينتهك براءة بناته وهذا ما حدث مع فتاتين في مركز الحسينية في محافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ من "ش. م"، 22 سنة وشقيقتها "ن"، 18 سنة، يفيد تعدي والدهما 47 سنة يعمل بوابا بالقاهرة، عليهما جنسيا كرها عنهما واغتصابهما.

قالت" ش" الابنة الكبرى فى التحقيقات أن والدتهما منفصلة عن والدها وهى فى سن صغيرة ولديها 3 شقيقات بنات، قام والدها بالتعدى عليهم جنسيا كرها عنهم وقامت أكثر من مرة بالهروب من المنزل، وتعرضت لتهديد شديد فى حال تحريرها محضر ضده.

فيما توجهت قوة أمنية من مركز شرطة الحسينية، برئاسة الرائد محمود كمال، رئيس مباحث الحسينية، للقبض على الأب من محل عمله بالقاهرة.

وبمواجهته بما هو منسوب إليه أنكر، وتمت إحالته للنيابة العامة بالحسينية التى قررت حجزه لحين ورود تحريات المباحث، وعرض نجلتيه على الطب الشرعى لبيان مدى صحة الواقعة من عدمه.

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