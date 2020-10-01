رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«سمارة».. مبادرة لحماية الأطفال أصحاب البشرة السمراء من التنمر فى الأقصر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:32 ص
سمارة
سمارة
هدى الأمير
طباعة
أطلقت فتاة من محافظة الأقصر مبادرة فريدة من نوعها لمواجهة التنمر ضد أصحاب البشرة السمراء، حملت عنوان "سمارة"، بمشاركة أكثر من 100 طفل من محافظة الأقصر وأسوان والإسكندرية، بهدف التوعية ضد مخاطر التنمر ولتشجيع الأطفال ولتنمية مواهبهم. 

وأوضحت لمياء حسين عبدالمطلب، مؤسسة المبادرة، أن الفكرة خطرت بذهنها بعد مصادفتها لمواقف كثيرة فيها سلوك عدواني وإيذاء نفسي للأطفال أصحاب البشره السمراء، ما سبب  لهم إحراجا وضعفا، والفترة الأخيرة شهدت انتشار الكثير من وقائع التنمر سواء على الضعفاء أو الفقراء، وكذلك بسبب المظهر أو لون البشرة، ما أثّر بالسلب على المتنمر عليهم  فاتخذت قرارها بالتصرف السريع حيال هذا الأمر تجنبًا لحدوث أضرار نفسية وعقلية على المدى البعيد.

بدأت المبادرة تخطو خطواتها الأولى بعمل يوم ترفيهي للأطفال بحضانة "كيتا الألمانية" وتقديم فقرات ترفيهية من التلوين والرسم والرقص مع العرائس وتقديم وجبات مجانية، وأعرب الأهالي عن مدى سعادتهم بهذا اليوم الرائع وفرحة الأطفال ومشاركتهم اللعب والبهجة.

وأضافت لمياء حسين، أن الفترة القادمة مهمة لبناء شخصية الطفل، وسيتم فيها عمل ورش ودورات تنمية الثقة بالنفس وتنمية مواهبهم وكيفية تطوير مهارات الطفل والوقوف على السلبيات التي يواجهها الطفل والتحدث مع معلمي وأولوياء الأمور لمواجهة التنمر وعمل رحلات تثقيفية ستشمل مختلف المحافظات لمواجهة التنمر ضد أصحاب البشرة السمراء، فضلًا عن تغيير الفكرة النمطية لدى المجتمع بالنسبة لهم، وأن هناك العديد من الأطفال يملكون الطموح والمواهب، ولديهم القدرة على تحمل المسئولية.
سمارة
سمارة
سمارة
سمارة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكتشف خيانة زوجته فصورهما فى أوضاع مخلة لابتزاز «العشيق» بالجيزة

أذربيجان: 16 قتيلًا و55 مصابًا من المدنيين بـ«معارك قره باغ»

فى 7 ملامح.. تفاصيل خطة الحكومة للارتقاء بقطاع الصحة

شذوذ ورشاوى وشراء شهادات.. فضائح العائلة المالكة في قطر

الصور

image description

الأهلي والترسانة.. مباراة تأهل الأحمر لربع نهائي كأس مصر

image description

وحدة متخصصة لمتابعة البناء المخالف بالأقمار الصناعية فى أسيوط

image description

160 مليون جنيه لإنشاء مجزر آلي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من وزارة التخطيط (صور)

image description

جامعة أسيوط تواصل استعداداتها لتطبيق نظام التعليم الهجين

الأكثر قراءة

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020

«الاتحادية» الأمريكية تجرى رحلة تجريبية لطائرة بوينج 737 ماكس

اليوم.. إعلان الفائزين بجوائز نوبل البديلة لعام 2020

«على بابا» تجتذب أكثر من 68 مليون شركة حول العالم

أيام زمان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

«كوني أنتِ» الثقافي يحتفل بنصر أكتوبر الليلة

فنون النحت والرسم في مصر القديمة بصالون السينما الوثائقية

انتصارات أكتوبر محور عدد «الثقافة الجديدة»

«مرلين والعائلة» رواية تجمع ما بين سحر الواقع والتاريخ