«سمارة».. مبادرة لحماية الأطفال أصحاب البشرة السمراء من التنمر فى الأقصر

أطلقت فتاة من محافظة الأقصر مبادرة فريدة من نوعها لمواجهة التنمر ضد أصحاب البشرة السمراء، حملت عنوان "سمارة"، بمشاركة أكثر من 100 طفل من محافظة الأقصر وأسوان والإسكندرية، بهدف التوعية ضد مخاطر التنمر ولتشجيع الأطفال ولتنمية مواهبهم.وأوضحت لمياء حسين عبدالمطلب، مؤسسة المبادرة، أن الفكرة خطرت بذهنها بعد مصادفتها لمواقف كثيرة فيها سلوك عدواني وإيذاء نفسي للأطفال أصحاب البشره السمراء، ما سبب لهم إحراجا وضعفا، والفترة الأخيرة شهدت انتشار الكثير من وقائع التنمر سواء على الضعفاء أو الفقراء، وكذلك بسبب المظهر أو لون البشرة، ما أثّر بالسلب على المتنمر عليهم فاتخذت قرارها بالتصرف السريع حيال هذا الأمر تجنبًا لحدوث أضرار نفسية وعقلية على المدى البعيد.بدأت المبادرة تخطو خطواتها الأولى بعمل يوم ترفيهي للأطفال بحضانة "كيتا الألمانية" وتقديم فقرات ترفيهية من التلوين والرسم والرقص مع العرائس وتقديم وجبات مجانية، وأعرب الأهالي عن مدى سعادتهم بهذا اليوم الرائع وفرحة الأطفال ومشاركتهم اللعب والبهجة.وأضافت لمياء حسين، أن الفترة القادمة مهمة لبناء شخصية الطفل، وسيتم فيها عمل ورش ودورات تنمية الثقة بالنفس وتنمية مواهبهم وكيفية تطوير مهارات الطفل والوقوف على السلبيات التي يواجهها الطفل والتحدث مع معلمي وأولوياء الأمور لمواجهة التنمر وعمل رحلات تثقيفية ستشمل مختلف المحافظات لمواجهة التنمر ضد أصحاب البشرة السمراء، فضلًا عن تغيير الفكرة النمطية لدى المجتمع بالنسبة لهم، وأن هناك العديد من الأطفال يملكون الطموح والمواهب، ولديهم القدرة على تحمل المسئولية.